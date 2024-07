Militanti di CasaPound aggrediscono un giornalista la condanna di Meloni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 luglio 2024) Andrea Joly,de La Stampa, ha denunciato di essere stato aggredito davanti a un locale di Torino, la sera del 20 luglio, da una decina dineofascisti di. Il cronista passava davanti al circolo ‘Asso di Bastoni’, mentre era in corso una festa. Dall’interno sarebbero uscite alcune persone. Dopo avergli chiesto chi fosse, gli hanno intimato di consegnare il telefonino con quale stava effettuando riprese. Poi lo hanno minacciato e lo hanno colpito ripetutamente a calci, facendolo cadere a terra, mentre tentava di allontanarsi. Sull’accaduto la Digos ha avviato accertamenti. Ci sarebbero già due indagati: si tratterebbe didi. Per loro, sottolinea La Stampa, si profila una denuncia per lesioni personali.