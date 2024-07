L’identità europea secondo Kundera Scrive Ocone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 luglio 2024) Forse per capire il dramma degli abitanti dei Paesi centroeuropei, i cosiddetti “Paesi di Visegra?d”, nulla e? piu? illuminante che leggere un articolo diuscito nel 1983 sulla rivista francese “Le De?bat”. Esso ci fa capire quale sia stato il loro sentimento all’indomani della caduta del comunismo, quando si sono finalmente ricongiunti a quell’Europa libera a cui anelavano ricongiungersi. E? come se questi si fossero sentiti “traditi” una seconda volta dalla storia dopo che la spartizione del mondo fra i vincitori della Seconda guerra mondiale li aveva traditi una prima volta, assegnandoli all’orbita sovietica., con la sua acuta capacita? di osservazione e di analisi, intui? con molto anticipo la forza di questa futura delusione i cui sintomi egli pote? sperimentare sulla sua pelle essendo andato a vivere appunto in Francia nel 1975.