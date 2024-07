Interceptor – Il guerriero della strada | dal cast ai sequel le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024)– Il: dalai, lesulcon ambientazione postapocalittica sono notevolmente aumentati negli anni, raccontando a loro modo un progressivo deteriorarsi di una serie di elementi simbolo di civiltà e umanità. Ognuna di queste opere nutre, in modo più o meno evidente, un forte debito nei confronti di Mad Max –, primodi una delle serie di questo genere più importanti e acclamate di sempre. Uscito nel 1979, questo è poi stato seguito nel 1981 da– Il. Diretto anche questo dall’australiano George Miller, ilè ancora oggi considerato come uno dei migliorid’azione di sempre e uno dei più grandimai realizzati. Questo seguito è infatti stato particolarmente apprezzato per la sua potenza visiva, con sequenze e scene ormai entrate nell’immaginario collettivo.