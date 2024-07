Incendiata nella notte l' auto dell' emittente Video Calabria

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 luglio 2024) AGI - Un atto intimidatorio è stato compiuto lascorsa ai dannitelevisiva regionale, che ha sede a Crotone. Persone, al momento ignote, hanno incendiato l'aziendale utilizzata da giornalisti, cameraman e tecnici per spostarsi per i servizi televisivi. L'era parcheggiata nel posto riservato all'centralissima via Sculco. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno evitato che le fiamme raggiungessero il serbatoio. Restano da chiarire i motivi del gesto. L'editore ha sporto denuncia e al lavoro ci sono gli uominia questura di Crotone.era stata oggetto di intimidazioni già tra il 1987 e il 1988 quando vennero fatte esplodere tredici bombe alla sedee all'indirizzo'editore e fondatore Elio Riga.