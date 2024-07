Il programma della Harris? Essere donna e di colore Stop

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nel susseguirsi di trasmissioni ed analisi dopo il passo indietro di Joe Biden è facile notare un paio di considerazioni che tanto vanno di moda in Italia. La prima riguarda Michelle Obama; dalle alpi a lampedusa il nome eccita gran parte del mondosinistra italiana, soprattutto quella giovanile. Michelle di qui, Michelle di là, tutti a sperare nella discesa di campomoglie dell’ex presidente. Peccato che negli Stati Uniti questa cosa semplicemente non esista, non c’è nessuna possibilità, non c’è nessuno che nemmeno ne parla. È tutto e puro fruttofantasia nostrana e delle analisi politiche un to al kg, più basate sui sogni (irrealizzabili) che sulla realtà. Ma c’è di peggio.