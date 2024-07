Fiorentini 10 milioni per aumentare la capacità produttiva e di stoccaggio dello stabilimento di Trofarello

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) A soli 5 anni dalla sua inaugurazione, lodi(Torino) inizierà il 2025 con una aumentatae di, in risposta alla richiesta crescente di prodotto proveniente dal mercato. L’investimento di 10di Euro deciso per il biennio 2023 – 2024 (circa il 5% del fatturato), è totalmente autofinanziato dall’azienda, che reinveste gli utili per poter crescere e migliorare costantemente. L’intervento riguarda in particolare la produzione e il magazzino automatico dove viene stoccato il prodotto finito. In produzione, i lavori interessano due reparti: la divisione snack e il reparto delle gallette di riso e mais ricoperte di cioccolato e altre creme.