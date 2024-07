F1 | Max Verstappen è nervoso | Andate a farvi fot***e!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una vera furia a fine Gran Premio d’Ungheria. Maxnon è per niente felice delle strategia che la Red Bull ha costruito nell’ultima gara andata in scena a Hungaroring. Il campione del mondo olandese ha avuto diversi scambi con l’ingegnere Lambiase durante la gara e il battibecco ha generato grande clamore all’interno del box e del paddock più in generale. Un nervosismo, quello del pluricampione, che non si è sedato nella conferenza stampa.