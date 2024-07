Da Napoli un nuovo progetto per la fabbrica nello spazio | in campo KforB e Space Factory con il supporto del Dac

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo gli orti spaziali è ancora la Campania a guardare allocome nuova frontiera per la vivibilità, con la produzione di tessuti in grado di proteggere dai raggi cosmici gli astronauti ed i futuri viaggiatori in orbita: partirà il 1° settembre daildi ricerca SACS (Satellitar Analyses on Cellulose for), promosso dal partenariato esteso MICS (Made in Italy Circolare e Sostenibile), inerente ad azioni di ricerca e sviluppo per definire lo scenario di una “”. Ilè realizzato da due pmi campane, Knowledge for Business (capofila) e, con ildel DAC (Distretto Aerospaziale della Campania).