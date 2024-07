Chi disse che Ed Wood era il peggior regista della storia?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il 22 luglio 1959 usciva al cinema Plan 9 from Outer Space, un horror fantascientifico con Bela Lugosi, considerato ilfilm. A dirigerlo, il, Ed. Chi stabilì questa nomina non proprio eccezionale? Furono i fratelli Michael ed Harry Medved nel loro libro Golden Turkey Awards – The Worst Achievements in HollyHistory, un volume del 1980 in cui i due critici, grandi appassionati di B-Movies, raccolsero il peggio del peggio del cinema americano. Solo due anni prima, nel volume The Fifty Worst Films of All Time, chiesero ai lettori di esprimersi e lo fecero in 3000 in “favore” di. Che così comparve nel libro del 1980 nel doppio ruolo di. E di padre artistico delfilm. Va da sé che si tratta quindi di un giudizio personale e non storico.