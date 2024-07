Che fine ha fatto Natasha Hovey la Sandy di Acqua e Sapone?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 22 luglio 2024)è all’interno della cinematografia di Carlo Verdone uno dei film più amati dai fan del regista romano. Anche per la presenza diche debuttò come attrice proprio nella spassosa commedia. Vestiva i panni di una ragazzina poco più che adolescente, che nonostante la giovane età era una stella moda, anche grazie alla dispotica madre Wilma, la strepitosa Florinda Bolkan. Verdone, invece, era il suo “mentore”, padre Michael Spinetti. Alter ego di Rolando Ferrazza, professore in pectore e bidello vero. Quello fu un vero exploit perche poco dopo lasciò il mondo del cinema. Non prima però di essere comparsa nell’horror demoni di Lamberto Bava. E, ancora con Verdone, in compagni di scuola. Che rimase incantato da quella ragazzina: “Mi colpì subito il volto di quella ragazza che all’epoca aveva 16 anni, che emanava dolcezza e grazia.