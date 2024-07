Cascina ricorda Maria Brait

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Pisa, 22 luglio 2024 - Una targa per commemorare un gesto eroico. Il Comune diomaggia, una ragazza veneta cresciuta in Germania e poi trasferitasi con il marito a Titignano per lavoro, con un'insegna nel cimitero di paese. Nell’estate del ’44, con l’esercito nazifascista in ritirata per l’avanzata dei partigiani e degli Alleati, la giovanefu protagonista di un atto di coraggio. Vicino alla sua casa, infatti, mentre lei era intenta a cuocere il pane nel forno a legna, riposavano diversi pastori, scambiati dai tedeschi per partigiani.