Brembate si tuffa nel fiume e non riemerge più | morto annegato un uomo di 44 anni

(Di lunedì 22 luglio 2024) Undi 44nelBrembo, nei pressi di, in provincia di Bergamo. Non è nota, al momento, la dinamica dell’incidente, ma sembra che il quarantacinquenne stesse facendo il bagno nei pressi del Parco del fosso del Brembo, una zona piuttosto frequentata in estate. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza ma, nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori non sono riusciti a salvare l’. Era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.