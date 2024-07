Biden si ritira e tira la volata a Harris Ma la sua vice con convince tutti nel Partito democratico | si valutano altre strade

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo un martellante pressing da parte dei finanziatori e delamericano, durato ben 24 giorni, alla fine Joeha alzato bandiera bianca e si èto dalla corsa alla Casa Bianca. L’attuale presidente, dopo aver dichiarato che “è stato il più grande onore della mia vita servire come vostro Presidente”, ha aggiunto che “sebbene fosse mia intenzione correre per un nuovo mandato, credo sia nel miglior interesse del mioe del Paese che io mi faccia da parte”, annunciando di supportare la candidatura della suapresidente, Kamala. Un nome che, però, non sembra scaldare il cuore degli americani, come testimoniano diversi sondaggi, a partire da quello di YouGov secondo cuiavrebbe perso contro Trump di due punti, 41 a 43, mentrefarebbe addirittura peggio con ben 5 punti di distacco, 39 a 44.