ATP Kitzbuehel Yannick Hanfmann e Laslo Djere raggiungono gli ottavi di finale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Primo giorno di incontri andato in archivio sulla terra rossa di. Nell’ATP250 austriaco, pronostici rispettati. Osservati speciali il serboe il tedesco. Il serbo (n.157 del ranking) si è imposto con il punteggio di 7-6 (6) 6-3 in 1 ora e 41 minuti di gioco contro il ceco Vit Kopriva, proveniente dalle qualificazioni. Neglidici sarà l’interessante sfida contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Il sudamericano (n.72 del mondo) ha avuto la meglio del padrone di casa Joe Josef Schwaerzler (wild card) con lo score di 6-2 7-6 (6). Abbastanza agevole anche l’affermazione di(n.116 ATP) contro lo spagnolo Jaume Munar (n.65 del ranking): 6-3 6-4 il punteggio in favore del teutonico. Tedesco aglie prossimo avversario della testa di serie n.3, Tomas Martin Etcheverry.