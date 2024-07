Arteteca e Gianluca Manzieri guest star dell’Estate maddalonese

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 22 luglio 2024) Maddaloni. Martedì 23 luglio, nell’arena della villa comunale “Imposimato” ci sarà lo spettacolo di punta. Un programma ricco e variegato, quello stilato dall’assessore alla cultura, allo sport ed agli eventi Caterina Ventrone, che finora ha registrato record di presenze in tutti i format proposti. Continuano ad essere sold out gli spettacoli teatrali all’aperto facenti parte della rassegna teatrale curata da Michele Cupito nel cortile dei tritoni del Villaggio dei Ragazzi. Massiccia la partecipazione agli eventi sportivi di fine giugno nel campo sportivo “Cappuccini” e una buona partecipazione stanno riscuotendo tanto il cinema sotto le stelle nella villa Imposimato che gli altri spettacoli nel Villaggio dei Ragazzi che non afferiscono alla rassegna teatrale. Grande attesa per domani sera con i due super ospiti.