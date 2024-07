Zielinski tra gli spunti di Inter-Pergolettese | un aspetto da chiarire

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Alle 18.30 di oggi è in programma il secondo test precampionato ad Appiano Gentile:. Tra i tanticheessano i tifosi c’è la prima del nuovo arrivato Piotr, con unancora da. PRIMA VOLTA – Come dice un vecchio adagio, la prima volta non si scorda mai. Sebbene non sia una prima volta ufficiale, quello di Piotrdi oggi insarà il debutto in maglia nerazzurra. Niente a che vedere con il palcoscenico di San Siro, certo, ma resta comunque una grande emozione per un giocatore pronto a fare il grande salto all’età di 30 anni, dopo una lunga esperienza al Napoli. Con ogni probabilità sarà lui uno dei centrocampisti a scendere in campo dal primo minuto nel test odierno – ore 18.30 – contro la compagine di Crema, pronto per (ri)mettere minuti nelle gambe davanti a Simone Inzaghi e al suo staff.