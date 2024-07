Un imperdibile Invito a pranzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Tra i libri perduti e ritrovati ne è uscito un altro di Alba de Céspedes, che ormai – con mio grande piacere – è tornata di moda, se così possiamo dire. Di lei si parla ovunque, se ne scrive, si fanno incontri e convegni, e tra poco arriverà in televisione, come ho già avuto occasione di scrivere. Per me era doveroso segnalare questa uscita, ormai mi considero suo amico. Il libro in questione è una raccolta di racconti che si intitola, pubblicata da quella virtuosa casa editrice romana, Cliquot, che ha già sfornato altri due libri della de Céspedes, L’anima degli altri (racconti, 1935) e Prima e dopo (romanzo, 1955). E adesso arriva, diciotto racconti, uno dei quai dà il titolo alla raccolta, anche questa pubblicata per la prima volta nel 1955.