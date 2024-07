Tour de France 2024 ultima tappa | startlist e orari di partenza cronometro Monaco-Nizza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Lae glididellaindividuale, ventunesima edelde. L’edizione numero 111 della Grande Boucle si chiude con una prova contro il tempo di 33,7 chilometri, che sostituisce in via straordinaria la classica passerella sui Campi Elisi di Parigi dal momento che nella capitalese fervono i preparativi per le imminenti Olimpiadi. Si decide così la classifica finale del, nel giorno della festa di Tadej Pogacar che si appresta a vincere la corsa per la terza volta in carriera ma soprattutto a completare una storica doppietta con il Giro d’Italia. Un’impresa che mancava dal 1998, anno in cui Marco Pantani trionfò sia in rosa che in giallo. Lo sloveno comunque spingerà al massimo come sempre, cercando anche di chiudere con un acuto nella frazione conclusiva.