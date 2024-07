Tour de France 2024 la gioia di Pogacar | Non sono mai andato così forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Nizza (Francia), 21 luglio- Quando Marco Pantani, nell'estate 1998, vinceva Giro d'Italia ede, per un questione di pochi mesi Tadejnon era ancora nato: dopo 26 anni, quasi come staffetta voluta da un destino che accomuna due corridori generosi e sempre votati all'attacco, è proprio lo sloveno a riscrivere la storia, aggiudicandosi con un dominio totale l'edizione numero 111 della Grande Boucle davanti a Jonas Vingegaard, il bis-campione in carica, e Remco Evenepoel, che porta a casa la maglia a pois, con Biniam Girmay a portarsi a casa quella verde e Richard Carapaz quella a pois.