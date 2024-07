Stankovic in campo da titolare alla prima del Lucerna | risultato flop!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Il figlio d’arte Aleksandar, figlio di Dejan, ha giocato dacon la maglia delcontro il Servette. Partita finita 2-1 per gli ospiti. FALSA PARTENZA –daperJr con la maglia deluscita ufficiale in campionato, contro il Servette. Buon per lui, ma non per la sua nuova squadra, che lo ha preso dall’Inter in prestito., partitoin regia, ha giocato solamente il primo tempo per poi uscire nella ripresa. Il, in casagiornata contro il Servette, non ha giocato una partita brillante tanto da perdere per 1-2. Al quarto minuto, la squadra di casa va subito sotto per il gol di Kutesa. Ilci prova, ma non riesce a pareggiarla al termine dellafrazione di gioco. Nella ripresa, gli ospiti vanno addirittura sullo 0-2 con Rouiller.