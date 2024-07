SE MI LASCI NON VALE SU RAI2 | BARBARESCHI RINCHIUDE COPPIE SCOPPIATE IN UNA VILLA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 21 luglio 2024) Lucatorna in prima serata e lo fa con se “Se minon” per. Un mix tra il suo storico format “C’eravamo tanto amati” e “Temptation Island”. SE MINONin onda il lunedì sera dal 21 ottobre al 18 novembre Seiin crisi, selezionate attraverso casting mirati ed approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Si tratta diin crisi provenienti da tutta Italia che non vivono più la propria relazione come un tempo e vogliono provare a capire come rimettere la «barra al centro». Per 4 settimane, all’interno di unasi sottoporranno a prove, sfide, esperimenti sociali, candid camera (in house ed outdoor) attraverso un percorso di coaching e di confronti, individuali e collettivi, per capire e provare a risolvere le criticità della relazione.