Reporter aggreditoPd | clima di impunità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 luglio 2024) 18.15 "Esprimo grande preoccupazione per ildidi fronte a episodi così gravi:cos'altro dobbiamo aspettare perché vengano sciolte come dice la Costituzione le organizzazioni neofasciste?".Così la segretaria Pd, Schlein, dopo l'aggressione di Andrea Joly da parte di militanti di Casa Pound. "Colpire un giornalista significa colpire verità e trasparenza,valori imprescindibili per una società libera e democratica", afferma Conte, M5s."Attacco vile".Bonelli,Avs:che dice Piantedosi? Condanna bipartisan da tutti i partiti.