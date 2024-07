Podismo Cima Tauffi Galeati vince la 60 chilometri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Fanano per un giorno torna alla ribalta nazionale delle corse trail grazie a, gara consolidata e professionalmente organizzata dall’associazione. Ben 209 atleti si sono sfidati su due percorsi, perfettamente bandellati e presidiati, che prevedono entrambi la scalata del Monte Cimone: 35per il primo (definito ’light trail’, se si può considerare leggero un trail del genere, con 2000 metri di dislivello) e 60il secondo, con 4000 metri di dislivello con il 95% fuori strada e single track. Una gara che dimostra come la corsa trail (su sentiero), anche su lunghe distanze, sia perfettamente adatta ed inserita nel nostro Appennino, dove le prime gare sono state disputate oltre 25 anni fa, quando ancora il termine ’trail’ non era in voga. Un cielo a tratti nuvoloso e la pioggia della sera di venerdì hanno aiutato i partecipanti.