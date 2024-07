Opere pubbliche Incontro con i cittadini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) ‘Orfeo Serafini, mercato coperto, Villa Murri e altro ancora’ recita il titolo dato all’promosso dall’amministrazione elpidiense per una operazione trasparenza e informativa intorno ad alcune delledi maggior peso che sono in corso in città o che stanno per essere avviate. ‘I progetti Pnrr ma non solo. Parliamone insieme’ è l’invito che viene rivolto alla cittadinanza affinché la partecipazione all’fissato per il 29 luglio (ore 21,15, nella sala Gigli) possa essere raccolto dal maggior numero di. Si tratta di una iniziativa che vuole essere anche un utile momento di confronto su lavori i cui cantieri stanno avendo un forte impatto sulla città, soprattutto nella zona centrale, e intorno ai quali sono tante le curiosità deisu tempistiche e modalità di realizzazione.