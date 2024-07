Nova | Kevin Feige conferma che la serie si farà

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 21 luglio 2024)che lasiAbbiamo incontrato per la prima volta iCorps nei Guardiani della Galassia del 2014. Tuttavia, James Gunn non era interessato a portare Richard Rider sul grande schermo e il Corpo fu descritto come poco più di una normale forza di polizia intergalattica. Avengers: Infinity War ha poi suggerito che Thanos li avesse devastati, anche se questa idea ha lasciato aperta la porta a una opzione: il loro potere sopravvive attraverso Richard o forse anche il molto più giovane Sam Alexander. Il film (o latv) suè nell’aria da tanto tempo, ma non è mai stato ufficializzato nulla.sarà unatv per Disney+ Parlando con ComicBook.com, il presidente dei Marvel Studios,, ha detto: “Sta accadendo, si sta realizzando. Richard Rider, sì.