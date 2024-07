Niente tuffi Il lido resta impraticabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) A Gavirate il divieto di fare il bagno nel Lago di Varese prosegue per tutto il 2024. È rimandato al prossimo anno infatti il via libera alla balneabilità, a causa deltuttora. Lo annuncia il Comune guidato dal neo sindaco Massimo Parola (nella foto). Dopo un esame accurato, durato diverse settimane, e dopo aver sentito il parere degli enti coinvolti, l’amministrazione di Gavirate ha deciso dunque di non concedere il via libera alla balneabilità. "Il motivo - dicono dal Comune - è da imputare non alla salubrità dell’acqua, per la quale invece il parere è positivo, ma alle condizioni non ottimali in cui versa ildi Gavirate".