MARA VENIER SI FA IN TRE PER RAI1 | DOMENICA IN LE STAGIONI DELL’AMORE SERATA UNICEF

(Di domenica 21 luglio 2024)sarà ancora una delle protagoniste indiscusse della stagione tv. Alla sua 16° edizione diIn, aggiunge la novità Lee laINdal 15 settembre alle 14 suL’edizione 2024/25 sarà perla sua 16° volta alla conduzione diIn (la sua prima edizione è stata quella del 1993/94) e la sua settima edizione consecutiva. La formula diIn 2024/25 sarà in parte arricchita e rinnovata con nuovi elementi di scenografia e di spettacolo pur mantenendo le celebri interviste ‘one-toone’ di, l’elemento centrale del programma. Tra le novità per la prossima edizione: uno studio rinnovato nella scenografia e nelle grafiche e lo spazio/salotto con 3 o 4 ospiti a puntata (opinionisti, giornalisti, ecc.) per affrontare uno o più temi caldi della settimana.