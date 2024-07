Kamate in uscita dall’Inter | due richieste per il Primavera – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Issiakaè uno dei nomi più interessanti delladell’Inter. Proprio lui è uno dei giovani che può lasciare casa nerazzurra e, come riporta SportItalia, sono due le squadre interessate a lui. GIOVANE INTERESSANTE – Issiakaè uno dei giovani più interessanti delladell’Inter, arrivata alle final four del campionato nella scorsa stagione dopo il primo posto nella regular season. I nerazzurri lavorano anche alle uscite proprio dei giovani più interessanti, sia a titolo definitivo, sia a titolo temporaneo per permettere – a quelli più promettenti – di proseguire nel loro percorso di crescita. Questo è il caso anche proprio per Issiaka, che potrebbe appunto lasciare casa nerazzurra dopo essere già sceso in campo nell’amichevole vinta per 3-2contro il Lugano.