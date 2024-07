Italia U19 KO ininfluente con l’Ucraina | per Di Maggio un tempo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Finisce 3-2 Ucraina-U19, partita degli Europei di categoria. In campo per unanche Luca Didell’Inter. KO– L’U19 di Bernardo Corradi, già in semifinale e qualificata anche al prossimo Mondiale Under 20, gioca controa Larne, nella terza partita del girone degli Europei U19. In campo dal primo minuto il centrocampista dell’Inter Luca Di. Il match è molto equilibrato e vivace, con gli azzurri, che già certi sia della qualificazione che del primo posto, gioca con onore non mollando di un centimetro. Dall’altro gli ucraini hanno un solo risultato: la vittoria. Pronti-via e dopo sette minuti, la nazionale di Corradi va sotto per il gol di Synchuk. Gli azzurrini però non demordono e poco dopo la mezz’ora vanno in gol con Ebone. Bravissimo il centravanti di proprietà del Bologna ad insaccare proprio sull’assist di Di