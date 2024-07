Il Tar Conferma la Proroga delle Concessioni Balneari fino al 2024

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 21 luglio 2024) Teramo - Il Tar dell'Aquila hato la validità delladi Martinsicuroalla fine del, rigettando la richiesta di sospensiva avanzata dall'Autorità garante per la concorrenza. La giunta comunale di Martinsicuro, infatti, aveva deliberato nel dicembre 2023 l'estensione di un anno per ledemaniali, fissando le linee guida per la loro gestione a fini turistico-ricreativi e sportivi. La decisione del Tar respinge l'impugnazione dell'Autorità, che aveva contestato anche una nota di chiarimento del sindaco Massimo Vagnoni e altri atti amministrativi. Il tribunale amministrativo ha ritenuto che non vi fossero validi presupposti per concedere la sospensiva, considerando preminente l'interesse socio-economico del settore balneare per la comunità di Martinsicuro.