Figc anche la Lega Serie B impugnerà il regolamento che ha confermato i pesi elettorali

(Di domenica 21 luglio 2024)ladila delibera dello scorso 15 luglio con cui laha approvato ilelettorale, confermando iattribuiti alle singole componenti in vista dell’assemblea elettiva del presidente federale del prossimo 4 novembre. Lo ha stabilito l’assemblea di B, all’unanimità, che ha dato mandato al presidente Mauro Balata. Già nell’ultimo consiglio federale, laB si era espressa in modo contrario alla delibera, valutando la necessità di attendere l’approvazione del dl sport. Era stato lo stesso presidente Balata a sottolineare il rischio di andare a elezionicon normative in contrasto e sicuramente non adeguate con la disposizione di legge che potrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni.lailche haSportFace.