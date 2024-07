Ciclista stroncato da malore sull’Altopiano di Asiago | è morto sotto gli occhi della moglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Vicenza, 21 luglio 2024 – Ègliun53enne di Ancona. L’uomo è stato colto da unmentre percorreva una stradadi: la coppia era in vacanza in Veneto e stava seguendo un itinerario del Monte Torle. È successo ieri sera, intorno alle 19.30, sulle vette del Vicentino. Non appena il 53enne ha accusato i primi sintomi, laha subito chiesto aiuto. Scattato l’allarme al 118, sul posto è subito intervenuto il Soccorso alpino di. Una squadra è partita in fuoristrada, mentre dalla centrale operativa sono stati inviati anche l'ambulanza e l'elicottero di Trento Emergenza. Questo perché, nel frattempo, il 118 è avvertito del peggioramento delle condizioni del 53enne. Purtroppo una volta sul posto, il medicosquadra di emergenza non ha potuto far altro che constatarne il decesso.