Calcio a 5 serie C1 L’Oleodinamica mette fra i pali il campione del mondo Lopez

(Di domenica 21 luglio 2024) Colpo sul mercato delForlivese. Il diesse Maicol Ghirelli ha vestito di biancorosso il portiere argentino Agustin, classe 1996, l’anno scorso avversario dei galletti in C1 nel Villafontana, la squadra di Medicina con cui ha vinto la Coppa Italia regionale e conquistato la promozione inB. Un arrivo prestigioso per il nuovo mister Antonio D’Amico quello di, che ha vinto il titolo didelnel 2019 in Argentina nel torneo organizzato dall’Amf. Il portiere in Italia ha vestito le maglie di San Michele in A2 nel 2017, Gubbio nel 2021 in A2 e poi inA nel 2022-23 del Pesaro, frescod’Italia, contribuendo alla conquista della Supercoppa.