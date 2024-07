Biden si ritira | ha scelto la Nazione e non il suo ego Ma la vicepresidente Harris non è un candidato sicuro

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 21 luglio 2024) Joe, da tempo una sorta di "soldato Ryan" accerchiato, ha reso le armi annunciando il suo ritiro. A lui prima di tutto è doveroso dire “chapeau”. Uno dei pochissimi tra i politici di tutto il mondo in grado di anteporre il bene dellaal proprio ego personale. E questo non è poco. Poi la realtà racconta di un uomo combattuto e depresso che mai avrebbe voluto scrivere il proprio testamento politico. Certo è che se nel 2020affermava di essere un “ponte tra generazioni politiche” e fino a due giorni fa dichiarava di essere l’unico che avrebbe potuto vincere, ieri ha passato il testimone alla sua vice, tenuta per tre anni in “naftalina”.è stato però un sapiente politico di lungo corso che nel suo mandato ha fatto tanto per il paese. Segui su affaritaliani.it