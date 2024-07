Bici in corso Sempione Pista ciclabile pronta dopo due anni di ritardi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Il ritardo accumulato è quasi di due, a causa della prima gara d’appalto che ha vinto l’impresa vincitrice e quella che è subentrata entrambe inadempienti. è servita una seconda gara per sbloccare la situazione, ma i lavori, alla fine, sono stati completati e i ciclisti milanesi possono contare su un’altraa loro disposizione, quella di, una delle arterie più note della città. In una nota, Palazzo Marino comunica la chiusura del cantiere per lae la sistemazione di tutto il parterre con nuovi percorsi pedonali, aree sosta, ridisegno della carreggiata, nuove fermate del tram e rifacimento dell’acquedotto. L’idea del restyling ciclopedonale diè partita da un ordine del giorno di Alessandro Giungi (Pd) presentato in Consiglio comunale nel 2013.