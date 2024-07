ATP Amburgo FIls fa il colpaccio con Zverev | il torneo è suo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Arthurè il nuovo campione deldi. Il tennista francese si prende il primo 500 della sua carriera battendo il padrone di casa Alexanderin una sfida con il coltello tra i denti, chiusa in 6-3 3-6 7-6 dopo tre ore e trentuno minuti; un successo che da domani lo spedisce al numero 23 delle classifiche mondiali.parte bene, insiste molto sulla diagonale di rovescio e ottiene immediatamente il break a suo favore con l’errore a rete di. Il tedesco prova a spingere costantemente, nel quinto gioco ha quattro palle break ma non le sfrutta. Nel sesto gioco ha addirittura bisogno del medical time out accusando un malessere fisico, per poi rientrare in campo: la forma torna, il cinismo no, con il transalpino che deve annullare cinque palle break tra settimo e nono gioco prima di chiudere la prima frazione.