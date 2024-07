Alla riscoperta dell' isola siciliana apparsa nell' 800 e mai più riemersa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 21 luglio 2024) Guardando attraverso un visore queste immagini, riprese in 3D e a 360 gradi, sarà come immergersi insieme ai sub intorno al vulcano che da due secoli riposa sott’acqua e nuotare con loro nel mondo marino che nel frattempo si è formato intorno ai restisommersa. Il progetto di Marevivo Sicilia punta a raccontaree scuole la storia affascinantea Ferdinandea, un’per la prima volta nel 1831 in seguito ad una eruzione, per poi scomparire e sporadicamente a volte riemergere, facendosi beffa dei paesi che se la contendevano, la Francia e l’Inghilterra, mentre il Regnoe due Sicilie riusci a farvi piantare sopra una bandiera e a darle questo nome in omaggio a re Ferdinando II di Borbone, prima che il vulcano tornasse a sprofondare nel suo sonno sottomarino.