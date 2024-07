Acqua minerale scoppia il caso sul noto marchio | Contiene batteri pesticidi e Pfas

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Il recenteche ha interessato l’venduta da Nestlé in Francia, con segnalazioni di contaminazione da, residui di, sta destando grande preoccupazione tra i consumatori e gli ambientalisti europei. I timori si stanno rapidamente estendendo oltre i confini francesi, arrivando fino in Germania, dove si accusano la multinazionale svizzera di mancanza di trasparenza e le autorità locali di inazione. Ilha avuto inizio in Francia, dove un’indagine congiunta del quotidiano Le Monde e dell’emittente France Info ha rivelato la contaminazione dei pozzi utilizzati per imbottigliare la famosaPerrier. I test hanno rilevato la presenza di Escherichia coli e altri, portando le autorità francesi a sospendere le operazioni presso uno dei pozzi dello stabilimento di Vergèze, situato nel dipartimento del Gard.