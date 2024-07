X-Men | il film live action introdurrà anche dei nuovi mutanti

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 20 luglio 2024) X-Men: ildeiSabato prossimo il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sarà a San Diego per quello che sarà sicuramente un imperdibile panel nella Hall H, dove ci aspettiamo grandi novità sul futuro della Saga del Multiverso e suiAvengers 5 e Avengers: Secret Wars. In attesa di quel momento, durante una conversazione con io9, Feige ha parlatodel reboot degli X-Men previsto dai Marvel Studios. Feige ha scelto con cura le parole, ma ha condiviso alcune informazioni sia sulla squadra prevista sia su come X-Men ’97 ispirerà il tono del. “Beh, è la frase che usiamo spesso alla Marvel, ovvero ‘È una ricchezza imbarazzante’”, ha detto. “E ci sono un sacco di grandi personaggi X-Men neldi Deadpool e Wolverine. Ci sono molti grandi personaggi X-Men in tutte le versioni Fox deiX-Men.