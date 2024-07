Vannacci sfotte Repubblica | Io impresentabile anche per i Patrioti? Tutta pubblicità li ringrazio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 luglio 2024) Si dice sicuro che alla fine la vicenda della sua vicepresidenza nel gruppo deial Parlamento europeo si chiarirà e chelì, come avvenuto in Italia, “la gente capirà” che lui non è “il mostro” che viene raccontato. Dunque, sebbene riconosca che la stampa avversa ha avuto un ruolo nell’europasticcio che lo ha interessato personalmente, il generale Robertorivolge un nuovo sentito ringraziamento a, che lo ha bollato come “per i”. “Continua a farmi una grandee io di questo sono grato”, ha spiegato.