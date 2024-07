TNA | Modifiche dell’ultimo minuto alla card di Slammiversary e problemi di viaggio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 20 luglio 2024) Cambio improvviso nelladi TNAA poche ore dall’inizio di TNA2024, in programma stasera a Montreal, Quebec, Canada, la TNA Wrestling ha annunciato una modifica importantedell’evento. Jonathan Gresham è stato rimosso dal pay-per-view a causa di un’impossibilità a competere. In un comunicato ufficiale, la TNA ha dichiarato: “Jonathan Gresham non potrà competere stasera. KUSHIDA affronterà ora Rich Swann in un match singolo durante Countdown to TNA, in streaming LIVE e GRATUITO alle 19:00 ET su TNA+.” Questo cambiamentovedrà quindi KUSHIDA sostituire Gresham, promettendo un incontro emozionante contro Rich Swann nel pre-show dell’evento.diinfluenzanoLa 20ª edizione di, che si terrà presso il Verdun Auditorium da 4.