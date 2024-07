Stanley Kubrick girò davvero lo sbarco sulla Luna?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 20 luglio 2024)ha girato un finto video dello? La risposta è: in un certo senso sì (forse). Questo vuol dire che l’uomonon c’è mai stato? No, assolutamente no. Proviamo allora a raccontare questa vicenda, usando fonti accertate ed eliminando a priori qualsiasi teoria del complotto. Non abbiamo alcuna intenzione di negare un fatto storico accertato come lo, avvenuto il 20 luglio del 1969. Soprattutto, non abbiamo interesse ad alimentare una bufala su un avvenimento che, oltre a essere storico, è stato scientificamente dimostrato in più momenti. Allora che c’entra? C’entra perché secondo alcune fonti verificate effettivamenteun video sullore, con la collaborazione di tre agenti della CIA.