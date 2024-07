Sicilia tragedia in spiaggia | tredicenne muore dopo un malore in acqua

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Nel tardo pomeriggio di ieri, unaha colpito un lido di Raffadali, in provincia di Agrigento. Un ragazzo di soli tredici anni ha accusato unmentre si trovava ine, nonostante i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, è andato in arresto cardiaco sotto gli occhi degli altri bagnanti. Leggi anche: Vicenza, 12enne si immerge in un laghetto e non risale: è gravissimo L’evento drammatico è avvenuto sulladelle Pergole, a Realmonte. Numerosi bagnanti presenti hanno lanciato l’allarme quando il ragazzo ha iniziato a sentirsi male mentre era in, provocando momenti di grande panico. Dai primi accertamenti, sembra che ilabbia subito un arresto cardiaco mentre faceva il bagno. Soccorso e portato a riva, sono stati immediatamente chiamati i rianimatori del 118.