Pedrengo ritrovato il cadavere di un uomo nel fiume Serio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 luglio 2024). Ildi unè statonelquesta mattina (sabato 20 luglio) nel territorio comunale di. Sarebbe stato un cittadino a notare tra le rocce del corso d’acqua un corpo senza vita, poco prima delle 10,30. Il corpo è statonella zona della piazzola ecologica: ha una maglietta e le gambe nude. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno recuperato ilintorno alle 13,30 e lo hanno portato in ospedale per l’autopsia, che potrebbe risultare fondamentale per ricostruire quanto accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, un’ambulanza e i carabinieri. Seguono aggiornamenti.