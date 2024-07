Parigi come boccata d’ossigeno L’Italia Team va a caccia di 46 medaglie per scordare il pallone

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) I Giochi olimpici arrivano al momento giusto., con i suoi 403 atleti in viaggio verso, è la medicina giusta per provare a dimenticare l’Europeo di calcio e non abbandonarsi completamente alle news di calcio mercato che rischiano di rimbambirci nei giorni più caldi dell’anno. Seguendo lo spirito olimpico, l’importante sarebbe già partecipare e partecipare sarebbe già un successo per chi gioca a basket. Mava acon l’obbligo di migliorare lo straordinario risultato di Tokyo con 40(10 ori, 10 argenti e 20 bronzi). Le proiezioni che spesso sono più affidabili dei sondaggi politici, ci raccontano di un’Italia ambiziosa. Il presidente Malagò che è in Francia da ieri, conferma: “Abbiamo moltissime frecce nel nostro arco, ma è tutto da dimostrare. Calcoli è impossibile farli ma è normale voler fare meglio dell'ultima edizione a Tokyo”.