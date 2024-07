Osimhen-PSG De Laurentiis non cede | la mossa a sorpresa del Napoli – CorrSport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 20 luglio 2024) La trattativa trae PSG perentra nel vivo. Denonsullo sconto, si lavora per chiudere entro il ritiro di Castel di Sangro. Calciomercato: le ultime sulla trattativa-PSG Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa trae PSG per Victorprosegue con l’obiettivo di trovare un punto d’incontro tra domanda e offerta. Il club partenopeo chiede i 130 milioni della clausola rescissoria, mentre il PSG offre circa 90 milioni. Il quotidiano sportivo rivela: “Ile il Paris Saint-Germain continuano a lavorare, sulle linee del triangolo che coinvolge il ds Manna, il ds Campos e Roberto Calenda, l’agente di Osi, nei giorni scorsi segnalato anche a Parigi per annodare i fili della questione relativa al suo giocatore.