Oggi l’amichevole contro l’Arminia Bielefeld

(Di sabato 20 luglio 2024)pomeriggio, alle ore 17, al campo sportivo Mulin da Coi di Santa Cristina in Val Gardena, lo Spezia affronterà in amichevole la formazione tedesca del, militante nella terza divisione del campionato tedesco. Mister D’Angelo potrà contare su quasi l’intero organico, con le sole eccezioni dell’infortunato Kouda e dei due portieri Sarr (in svolgimento le visite mediche,l’ufficializzazione) e Bertinato. Per Hristov & C. si tratterà della seconda partita amichevole dopo quella disputata nei giorni scorsiil Follo (12 a 0). In un ambiente ideale, nel cuore delle Dolomiti, la truppa aquilotta sta lavorando con grande impegno e determinazione per raggiungere la forma migliore in vista del primo impegno ufficiale, in Coppa Italia, a Salerno, lunedì 12 agosto, alle ore 20,45.