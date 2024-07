Nuova misura cautelare per Toti | il governatore della Liguria ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 20 luglio 2024) Giovanni, deve affrontare unadi arresti. L’accusa principale riguarda il finanziamento illecito per spot elettorali: ciò aggrava ulteriormente la posizione già delicata del politico ligure. La notizia ha subito scatenato reazioni contrastanti nel panorama politico nazionale, con l’opposizione che chiede le dimissioni immediate. Accuse di finanziamento illecito Secondo le indaginiProcura,avrebbe ricevuto finanziamenti illeciti per la realizzazione di spot elettorali durante le campagne politiche recenti. Le indagini si concentrano su flussi di denaro sospetti provenienti da aziende locali, tra cui una nota catena di supermercati: Esselunga. I fondi sarebbero stati utilizzati per finanziare spot e materiale propagandistico, violando le normative sui finanziamenti ai partiti.