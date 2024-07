La Stampa – La Juventus non ha mollato Calafiori | i dettagli|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 20 luglio 2024) 2024-07-20 10:00:00 Arrivano conferme: Difficile, difficilissimo, ma non impossibile. Certo, servirebbe un brusco e repentino cambio di strategia, che farebbe dirottare i circa 45-50 milioni di euro messi in preventivo per mettere le mani su un asso del centrocampo per l’atalantino Teun Koopmeiners dell’Atalanta su un obiettivo che nelle ultime settimane sembrava ampiamente sfumato. E invece, secondo quanto riferiscono sia Lache Tuttosport, il nome di Riccardonon è ancora definitivamente uscito dai radar della. L’inaspettata piega degli eventi presa dalla trattativa tra Bologna ed Arsenal e lo stallo delle ultime ore sulla cifra che entrerebbe nelle casse rossoblù ha messo quanto meno Cristiano Giuntoli in una posizione di attesa.