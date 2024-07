Gran Premio Garfagnana | ci siamo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Si disputerà domani, a Sillicagnana in Comune di San Romano, la IX edizione deldi ciclismo, gara nazionale riservata alla categoria Juniores. La gara, inserita nella celebre XLVII Sagra dei maccheroni, ormai diventata un classico, è valida anche come IX Memorial Gino Bartali, indimenticato campione e X Memorial dottor Eugenio Mariani, per molti anni medico di famiglia in, consigliere provinciale e per diverse legislature sindaco del Comune di San Romano ed infine V Memorial Mario Ghini. Per la verità la gara, con arrivo e partenza da Sillicagnana, si corre da dieci anni, ma la prima edizione nel 2011, era intitolata Coppa Fiera San Romano e Memorial Mariani.